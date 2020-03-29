هل سيصمد الاتحاد الأوروبي أمام فيروس كورونا؟

2020/03/29 | 08:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أزمة المهاجرين، يضع وباء كورونا وحدة الاتحاد الأوروبي على المحك، إذ تدين دول جنوب القارة “أنانية” دول الشمال التي تهدد مستقبل أوروبا.وتعجز دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق على خطة مالية مشتركة قوية في مواجهة أزمة صحية غير مسبوقة يبدو أنها ستسبب ضررا كبيرا باقتصاد التكتل.وحذر الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك دولور من […]

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