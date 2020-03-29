2020/03/29 | 08:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مدير عام الصحة في نيوزيلندا، آشلي بلومفيلد، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، و63 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 514 شخصاً.

وقال بلومفيلد إن المتوفى هي امرأة في السبعينات من العمر، وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأعلنت نيوزيلندا، أمس الأول الجمعة، إنها ستفرض قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من إيران كإجراء وقائي للحماية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة النيوزيلندي، ديفيد كلارك، في بيان "من الواضح أن الوضع في إيران يثير القلق، هناك انتشار مستمر للمرض، ودرجة كبيرة من عدم اليقين بشأن حجم تفشي المرض والقدرة على احتوائه".

وأضاف "بناء على المشورة الطبية والعلمية، فرضت الحكومة مزيدا من قيود السفر المؤقتة التي تغطي المسافرين القادمين من إيران".

وتابع "هذا يعني أنه لن يتمكن أحد من السفر من إيران إلى نيوزيلندا، وأي شخص كان في إيران في الأيام الأربعة عشر الماضية سيحتاج إلى عزل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول وفاة بفيروس كورونا في نيوزيلندا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول وفاة بفيروس كورونا في نيوزيلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).