الحكومة اللبنانية توافق رحلات جوية لإعادة العراقيين العالقين هناك

2020/03/29 | 08:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت السفارة العراقية في لبنان، اليوم الأحد، ان الحكومة اللبنانية وافقت على تسيير رحلة جوية لنقل العراقيين العالقين هناك بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين.

وذكرت السفارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه انها "تتابع أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في لبنان والراغبين بالعودة للعراق بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين بسبب وباء كورونا، خصوصاً المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات اللبنانية".

وأكدت أنها استحصلت "الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء الللبناني لهبوط طائرة عراقية في لبنان لارجاع المواطنين العالقين الى العراق".

وأضافت أنها على "تواصل مستمر مع خلية الازمة المشكلة في وزارة الخارجية العراقية وخلية الازمة في مجلس الوزراء ووزارة النقل للاسراع باصدار الموافقات اللازمة".

وبينت السفارة انها "قامت قبل توقف الرحلات الجوية بين البلدين بخمسة ايام باصدار بيان دعت فيه العراقيين المتواجدين في لبنان الى ضرورة الانتباه الى هذا الظرف الاستثنائي".

وأشارت إلى أن "مكتب الخطوط الجوية العراقية في بيروت باشر بتسجيل الاسماء واعداد اللوائح المطلوبة تمهيدا لقطع تذاكر العودة للعراقيين العالقين في لبنان على أمل قيام وزارة النقل العراقية وخلية الازمة المركزية بإرسال الطائرة في القريب العاجل".

وختمت السفارة بالقول "بإمكان العراقيين مراجعة مكتب الخطوط الجوية العراقية الكائن في منطقة الرملة البيضاء من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٣ بعد الظهر، او الاتصال بهم على 01789901".

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