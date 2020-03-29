كبار الطهاة بالمجر يحضرون الطعام للطواقم الطبية الرازحة تحت ضغط “كورونا”

2020/03/29 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة إنسانية، قام كبار الطهاة في المجر بتحضير وجبات طعام فاخرة لعمال المستشفيات، الذين يعانون من ضغوط شديدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال لاجوس تاكاكس البالغ من العمر (47 عاما)، وهو أحد أفراد مجموعة الطهاة الذين يقفون وراء المبادرة “قد لا تبدو وجبة الطعام هذه فاخرة عندما تكون في صندوق بلاستيك قابل […]

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