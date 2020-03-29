روسيا تعلن تطوير عقار لعلاج مرضى كورنا

2020/03/29 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، تطوير عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا، بناء على دواء “ميفلوكوين” المضاد للملاريا.وأفادت الوكالة الفيدرالية للطب والبيولوجيا، عبر بيان، أنها نجحت في “تطوير دواء لعلاج عدوى كورونا على أساس عقار ميفلوكوين المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية”.وأضاف البيان، أن العقار يمنع تكاثر الفيروس في الخلايا، ونتيجة لذلك يوقف الالتهاب الذي يسببه […]

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