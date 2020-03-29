16 وفاة بكورونا في تركيا ترفع الإجمالي إلى 108

2020/03/29 | 09:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 108، إثر تسجيل 16 حالة جديدة.وأوضح قوجة، في تغريدة عبر تويتر، نقلتها وكالة الانباء الرسمية التركية، أنه “تم إجراء 7 آلاف و641 فحصا للكشف عن كورونا، أظهرت إصابة ألف و704 أشخاص”، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في […]

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