🟠محافظ واسط يشكو شحة الكمامات لتوزيعها على الملاكات الصحة والاجهزة الامنية

2020/03/29 | 09:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط يدعو وبالنظر لشحة الكمامات وأرتفاع اسعار المستوردة بشكل بشع، والتي نحن بحاجة ماسه لتوزيعها على ملاكات الصحة والاجهزة الامنية والعاملين في البلديات وعموم المواطنين #ادعو جميع الذين لديهم […]

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