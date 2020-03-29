2020/03/29 | 09:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: القوى الرافضة للزرفي في البيت الشيعي تخشى من رئيس يقف امام مصالحها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 09:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: القوى الرافضة للزرفي في البيت الشيعي تخشى من رئيس يقف امام مصالحها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: القوى الرافضة للزرفي في البيت الشيعي تخشى من رئيس يقف امام مصالحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).