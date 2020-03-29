الصحاف : قرار عودة عراقيي الخارج غير مناط بالخارجية

2020/03/29 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية تنسيقها بشكل حثيث لعودة العراقيين في الخارج ممن سافروا خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

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