2020/03/29 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مصرف الرافدين عن استمراره في صرف رواتب الموظفين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات أصحاب مكاتب المنافذ وفئات أخرى وبدون انقطاع بعد أن تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه”.واضاف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين : لدينا السيولة المالية ومستمرين بتوزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين : لدينا السيولة المالية ومستمرين بتوزيع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).