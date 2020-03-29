مصرف عراقي يطمئن بشأن الرواتب: لدينا السيولة المالية الكافية

2020/03/29 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين يوم الاحد عن استمراره في صرف رواتب الموظفين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم ان المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات أصحاب مكاتب المنافذ وفئات أخرى وبدون انقطاع بعد أن تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه .

وأشار إلى أن المصرف يقوم بصرف رواتب الموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية ووفقا لتوقيتات ومواعيد محددة من قبل كل دائرة.

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