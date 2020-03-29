2020/03/29 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس نعم ..من المعاناة يولد الابداع ومن الأزمات تخلق الحلول هل صدقت هذه الأقاويل والأفعال أم هى متوالية الحياة وضرورة إيجاد مرجعية زمنية انسانية للإتكاء إليها – أنا اعلم أن اروع ما كتبه ألبير كامو ( الغريب ) وأعظم ما انتجه صمويل بيكيت ( فى انتظار جودو ) ثم ما خطه بيده ونزفه طواعية فرانز كافكا ( المسخ ) كل هذا فى وهج الثورة الصناعية فى اوروبا ..فماذا عن بيرانيدللو ، يوجين......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اشرف عتريس - مابعد الكورونا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#اشرف عتريس - مابعد الكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).