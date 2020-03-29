2020/03/29 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي سأحتفل بعد سويعات بيوم الموسيقى ، بأن اهيء اغان محددة تشبه الصوى والعلامات والمحطات الرئيسة التي تختصر تاريخ الغناء العربي والعراقي .
لم أدعو أحداً .
لا احد في أيام فيروس كورونا العصيبة يمكن لي ان أطمئن الى انه مهيأ تماما ، خاصة على المستوى النفسي ، الى الاستماع والاستمتاع بالإلحان الموسيقية التي وضعتها في الغالب الحنجرة الجماعية وذائقة الناس العفوية في زحمة مشاغلهم الزراعية كالحراثة والبذر والح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اسماعيل شاكر الرفاعي - في عيد الموسيقى العربية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم أدعو أحداً .
لا احد في أيام فيروس كورونا العصيبة يمكن لي ان أطمئن الى انه مهيأ تماما ، خاصة على المستوى النفسي ، الى الاستماع والاستمتاع بالإلحان الموسيقية التي وضعتها في الغالب الحنجرة الجماعية وذائقة الناس العفوية في زحمة مشاغلهم الزراعية كالحراثة والبذر والح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اسماعيل شاكر الرفاعي - في عيد الموسيقى العربية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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