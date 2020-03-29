مسعد عربيد - تراثنا ... وكيف نقرأه في زمن الهزيمة: مراجعة نقدية (الجزء الأول)

2020/03/29 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مسعد_عربيد مقدمةلو كنا نعيش أوضاعاً عادية كبقية شعوب الأرض، لما كان لهذه الكتابة حاجة، ولظل التراث شأناً تاريخياً أو ثقافياً وفكرياً وأكاديمياً، ولبقيت صفحات كثيرة منه مطوية في الذاكرة والماضي الموروث، ولما كان موضوع جدل لم يتوقف منذ عقود.ولكن الثابت والمؤكد في قراءة المشهد العربي أننا نعيش واقعاً مغايراً تماماً.فأوطاننا تقع في دائرة الاستهداف الذي طال عهده حتى تخطى القرنين ووصل حدَّ استباحت......

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