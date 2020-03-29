2020/03/29 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة ضحايا كورونا30 ألف شخص حول العالم مع 30,883 وفاة بحسب أحدث إحصائية اليوم الأحد .في حين بلغ عدد الإصابات 664,103 وبلغ عدد الحالات التي شفيت 142,361 في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 490,859 من ضمنها 25,207 حالة حرجة.ومع تسجيلها 10023 وفاة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، تعد إيطاليا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخطي الوفيات عتبة 30 ألف عالمياً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخطي الوفيات عتبة 30 ألف عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).