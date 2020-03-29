🟠نائب :العراق اليوم هو سيد نفسه وبات رقما صعبا ولاعبا مؤثرا في المعادلة الدولية والاقليمية

2020/03/29 | 09:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب مهدي الامرلي “ان العراق اليوم هو سيد نفسه وبات رقما صعبا ولاعبا مؤثرا في المعادلة الدولية والاقليمية وفال الامرلي في بيان له “العراق […]

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