🟠اعتقال الشخص الذي اعتدى على الملاكات الصحية في البصرة

2020/03/29 | 09:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يعتقل الشخص الذي هدد المفارز الطبية وكوادر وزارة الصحة التي تريد اجراء الحجر الصحي لزوجته في محافظة البصرة للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA 🟠

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