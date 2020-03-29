السليمانية: اقتربنا من التغلب على فيروس كورونا

2020/03/29 | 09:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جددت قائممقامية محافظة السليمانية يوم الاحد دعوتها الى السكان بضرورة ملازمة منازلهم لتخطي مرحلة فيروس كورونا.

وقالت القائممقامية في بيان اليوم، ان "مرحلة خطر توسع انتشار الفيروس ماضية نحو الزوال، وخلال الاسابيع المقبلة سنقترب من التغلب على كورونا وهذه اللحظة والساعة ستكون تاريخية لإقليم كوردستان".

وخاطب البيان السكان "ندعوكم الى ملازمة بيوتكم الى ان تنخفض مخاطر فيروس كورونا وبعد وبجهود الجميع سننتصر على كورونا".

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