2020/03/29 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحاف يوضح بشأن موقف الخارجية من قرار عودة عراقيي دول الخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف يوضح بشأن موقف الخارجية من قرار عودة عراقيي دول الخارج) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف يوضح بشأن موقف الخارجية من قرار عودة عراقيي دول الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).