2020/03/29 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ستساعد بفحص المئات.. واشنطن تعلن تقديم 11 جهازاً للكشف عن فيروس كورونا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ستساعد بفحص المئات.. واشنطن تعلن تقديم 11 جهازاً للكشف عن فيروس كورونا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).