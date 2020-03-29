2020/03/29 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احباط عملية تسلل لعناصر داعش في سامراء

يتبع.



.



.

بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي، السبت، 28-3-2020من مخطط لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستهداف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادتها.

وقال المحمداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الادارة الأمريكية،

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، عن القاء القبض على شخص قتل عمه واصاب اثنين من ابنائه بأحد اقضية ديالى.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في بيان، إنه "تم القاء القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل بحق

بغداد اليوم - نينوى

نفى القيادي في الحشد العشائري بمحافظة نينوى العميد ابراهيم المرسومي، السبت (28 اذار 2020)، سيطرة عناصر تنظيم داعش على عدد من المناطق والقرى في جزيرة نينوى.

وقال المرسومي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع في جزيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احباط عملية تسلل لعناصر داعش في سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( احباط عملية تسلل لعناصر داعش في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).