2020/03/29 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين يؤكد توفر السيولة المالية ..واستمراره بتوزيع رواتب الموظفين دون انقطاع / موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يؤكد توفر السيولة المالية ..واستمراره بتوزيع رواتب الموظفين دون انقطاع / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يؤكد توفر السيولة المالية ..واستمراره بتوزيع رواتب الموظفين دون انقطاع / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).