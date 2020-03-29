انباء سارة للعراقيين خصوصا في الجنوب لهذا السبب..

2020/03/29 | 09:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل الطقس بدءاً من يوم الأربعاء، انباءً سارة للعراقيين خصوصاً في محافظات الجنوب بالتزامن مع جائحة كورونا التي عصفت بوضع البلاد....

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