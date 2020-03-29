شاهد.. هل يسعى ترامب لحرب مع فصائل المقاومة بالعراق؟

2020/03/29 | 09:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي علي عودة بأن الواقع السياسي والميداني في العراق اختلف كثيراً عما كان عليه كما يجري في سوريا وضع مشابه إذ أن القوات...

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