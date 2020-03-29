الخارجية: عودة العراقيين وتصنيف الفئات المشمولة بذلك ليس من اختصاصنا

2020/03/29 | 09:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن يكون قرار عودة العراقيين من الخارج أو تصنيف الفئات المشمولة بذلك، من اختصاصها، مبينة أن عملها يقتصر على التنسيق بين الجهات المعنية، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، ان "وزارة الخارجية تنسق بشكل حثيث لعودة العراقيين في الخارج ممن سافروا خلال الاشهر الثلاثة الماضية، بحسب ما نصت عليه مقررات خلية الأزمة".

وبين ان "قرار اعادة العراقيين أو تحديد الفئات المشمولة بالعودة ليس من اختصاصات عملنا"، مؤكدا ان "السفارات العراقية في العالم تحصي اسماء العراقيين المسافرين الراغبين بالعودة،ويتم عكس التقارير الى خلية الازمة بهدف استحصال القرار بعودتهم".

وأضاف "السفارات العراقية توثق الاسماء وتنسق مع مركز الوزارة في بغداد وكذلك مع مكتب الخطوط الجوية العراقية في البلد المعني، ودور الخارجية هو التنسيق والتيسير، ولا تتخذ قراراً بالعودة بل ولا يناط بها تصنيف الفئات المشمولة بالعودة من عدمها".

وأوضح الصحاف ان "وزارة الخارجية ساهمت عبر سفاراتها في العديد من الدول باعادة المئات من المسافرين العراقيين في مصر والهند وتركيا، والعمل جارٍ لاعادة المتبقين منهم في دول أخرى وبشكل عاجل".

ولفت الى ان "جميع سفارتنا في الخارج خصصت الارقام الساخنة لاستقبال المناشدات والاجابة على أسئلة العراقيين، كما أعتمدت البرامج الرقمية في ذلك اضافة لنشرها الاعلانات والتعليمات بهذا الصدد عبر منصاتها الإلكترونية".

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