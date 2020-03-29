حصيلة كورونا في أمريكا تتجاوز 121 ألف إصابة وأكثر من 2000 وفاة

2020/03/29 | 09:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت الإحصائيات الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز ألفي حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 121 ألف شخص.

وبحسب إحصائية لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن عدد المتوفين بالفيروس حتى اليوم بلغ 2010 حالات، والإصابات 121 ألفاً و117 شخصا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على قرار حزمة الحوافز الاقتصادية المعتمدة من مجلسي الشيوخ والنواب البالغة قيمتها تريليوني دولار، في إطار مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما أصدر ترامب أيضا أمرا فيدراليا، لإجبار شركة "جنرال موتورز"، على صنع أجهزة للتنفس الاصطناعي في مواجهة الأزمة، مفعلاً في سبيل ذلك قانون الإنتاج الدفاعي، الذي نادرا ما يتم استخدامه، لإجبار الشركة على تسريع إنتاجها للأجهزة.

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