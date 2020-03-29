الفاتيكان يؤكد سلامة البابا ومساعديه من فيروس كورونا

2020/03/29 | 09:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف الفاتيكان، اليوم الاحد، عن وضع الحالة الصحية للبابا فرنسيس ومساعديه بعد أنباء عن عزلهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وأصدر الفاتيكان بيانا أعلنه المتحدث الرسمي، ماتيو بروني، قال فيه ان الفحوص التي أجريت للبابا فرنسيس ومساعديه أكدت أنهم ليسوا مصابين بفيروس كورونا​ وذلك بعد ثبوت إصابة أحد سكان المبنى المجاور لمبنى البابا الفرنسيس بفيروس كورونا.

وأوضح بروني إن الفحوص أجريت على 170 شخصا في الفاتيكان، وأكدت إصابة 6 منهم بالمرض أحدهم من عشرات السكان الدائمين في دار الضيافة سانتا ماريا في الفاتيكان.

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