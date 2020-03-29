2020/03/29 | 09:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، استمراره في صرف رواتب الموظفين من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المصرف في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتوزيع رواتب الموظفين ومستحقات أصحاب مكاتب المنافذ وفئات أخرى وبدون انقطاع بعد أن تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه".

وأضاف انه "يقوم بصرف رواتب الموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية ووفقا لتوقيتات ومواعيد محددة من قبل كل دائرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: لدينا السيولة الكافية لتغطية رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: لدينا السيولة الكافية لتغطية رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).