شركات إنترنت بريطانية تدعم المعزولين ببيوتهم بهذا الإجراء

2020/03/29 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، إن شركات الاتصالات في البلاد وافقت على رفع الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت والتي أصبحت شريان الحياة للناس المعزولين في منازلهم خلال أزمة فيروس كورونا.

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