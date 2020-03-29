“واتس اب” يحد من انتشار الشائعات حول فيرس كورونا

2020/03/29 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتاح العالم الآن وباء فيرس كورونا ومعه تنتشر الشائعات والأخبار الزائفة والرسائل الغريبة مجهولة المصدر.ومن أجل هذا يطور واتس اب خاصية جديدة للتأكد من الرسائل التي تردك عبره، للحد من انتشار الشائعات حول فيرس كورونا؟! واتس اب ..البحث عبر جوجل الرسائل المعاد توجيهها بكثرة عبر واتس اب ومقاطع الفيديو المتداولة كثيراً وكذلك الصور […]

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