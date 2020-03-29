الحشد والاتحادية يحبطان عملية تسلل لعناصر داعش لقاطع مسؤوليتهما جنوب سامراء

2020/03/29 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من اللواء 41 بالحشد والشطرة الاتحادية، عملية تسلل لعناصر داعش لقاطع المسؤولية جنوب سامراء، فيما اشتبكت مع الدواعش وأوقعت إصابات بينهم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء ٤١ في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية أحبطت، في وقت متأخر من ليلة أمس، محاولة تسلل لعناصر داعش لقاطع المسؤولية جنوب

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