🟠انتحار وزير المالية لولاية هسن بألمانيا

2020/03/29 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحر وزير المالية هيسن توماس شيفر وتم العثور على جثة السياسي على طريق ICE بالقرب من هوخهايم صباح السبت.يفترض المحققون ان الوفاة انتحار ولكن إلى الان الخلفيات غير واضحة.[…]

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