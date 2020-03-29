🟠انتحار وزير المالية لولاية هسن بألمانيا


🟠انتحار وزير المالية لولاية هسن بألمانيا
2020/03/29 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتحر وزير المالية هيسن توماس شيفر وتم العثور على جثة السياسي على طريق ICE بالقرب من هوخهايم صباح السبت.

يفترض المحققون ان الوفاة انتحار ولكن إلى الان الخلفيات غير واضحة.

[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠انتحار وزير المالية لولاية هسن بألمانيا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠انتحار وزير المالية لولاية هسن بألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).

واصل القراءة على تسريبات نيوز
Sponsored Links