2020/03/29 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتحر وزير المالية هيسن توماس شيفر وتم العثور على جثة السياسي على طريق ICE بالقرب من هوخهايم صباح السبت.
يفترض المحققون ان الوفاة انتحار ولكن إلى الان الخلفيات غير واضحة.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠انتحار وزير المالية لولاية هسن بألمانيا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يفترض المحققون ان الوفاة انتحار ولكن إلى الان الخلفيات غير واضحة.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠انتحار وزير المالية لولاية هسن بألمانيا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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