2020/03/29 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، استمراره في صرف رواتب الموظفين من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.
وقال المصرف في بيان، تلقت “” نسخة منه، ان “المصرف لديه السيولة المالية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠الرافدين: لدينا السيولة الكافية لتغطية رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصرف في بيان، تلقت “” نسخة منه، ان “المصرف لديه السيولة المالية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠الرافدين: لدينا السيولة الكافية لتغطية رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠الرافدين: لدينا السيولة الكافية لتغطية رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).