🟠الرافدين: لدينا السيولة الكافية لتغطية رواتب الموظفين

2020/03/29 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، استمراره في صرف رواتب الموظفين من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال المصرف في بيان، تلقت “” نسخة منه، ان “المصرف لديه السيولة المالية […]

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