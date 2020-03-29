النفط: معدلات التصدير اليومي عبر موانئ الفاو بلغ حاجز الـ3 ملايين و400 ألف برميل

2020/03/29 | 09:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعـلـنـت وزارة الـنـفـط اسـتـقـرار مـــعـــدلات الــتــصــديــر الــيــومــي عـــبـــر مـــــوانـــــئ الـــــفـــــاو، عــنــد حــاجــز الـــ3 مــلايــين و400 ألـف برميل.وقــــال مــديــر عـــام شــركــة نـفـطالبصرة إحسان عبد الجبار، إن "معدل تصدير النفط الخام عبر موانئ الــفــاو بـلـغ ٣ مــلايــين و٤٠٠ ألـف بــرمــيــل قــيــاســي يــومــيــاً، بـيـنـمـا يقترب معدل إنـتـاج البصرة من ثـلاثـة مـلايـين بـرمـيـل"، مبيناً أن "هناك فائضاً في احتياطي إنتاج حقول البصرة وبكميات مؤثرة في السوق العالمي".ورجـــح عـبـد الــجــبــار أن "فـي حــال حـصـول الـشـركـة على تفويض من الـوزارةٌ للتحكم بمعدلات أيدينا تفويض الإنتاج لسقف مفتوح".وأفـــاد، أن "وزارة النفط لن تطلب مـن شـركـات الخدمة الأجنبي المشغل الرئيس للحقول المنتجة خــفــض الإنـــتـــاج أو تـقـلـيـل كـلـفـة إنــتــاج الــبــرمــيــل فــي تـلـكالحقول".

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