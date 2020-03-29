2020/03/29 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بثينة_تروس كرونا..و عقم الأمة الإسلامية! في جائحة الكرونا ( فيروس الكوفيد-19 ) وحد الخوف المجتمع العالمي وجدانياً، اذ هو خوف الإنسان الموروث، منالمرض والفاقة والموت، وقد تكون المرة الأولي التي تعي فيها الإنسانية ان العدالة هي السبيل الوحيد للحياة نفسها، اذ صحة الفقير من صحة الغني وسلام الفقير من سلام الغني.وان الحياة التي طابعها الخوف غير ممكنة ان تعاش.وفي زمان ال......

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