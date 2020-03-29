🟠سائرون: عقبتان أمام الزرفي وهذا الأسبوع حاسم له

2020/03/29 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب عن كتلة سائرون، عن عقبتين أمام رئيس الوزراء المكلف، عدنان الرزفي، لتشكيل حكومته.وقال رياض المسعودي في تصريح صحفي، إنَّ “الزرفي، كثف من لقاءاته وحواراته في اليومين الماضيين […]

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