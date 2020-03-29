2020/03/29 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف نائب عن كتلة سائرون، عن عقبتين أمام رئيس الوزراء المكلف، عدنان الرزفي، لتشكيل حكومته.
وقال رياض المسعودي في تصريح صحفي، إنَّ “الزرفي، كثف من لقاءاته وحواراته في اليومين الماضيين […]
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وقال رياض المسعودي في تصريح صحفي، إنَّ “الزرفي، كثف من لقاءاته وحواراته في اليومين الماضيين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠سائرون: عقبتان أمام الزرفي وهذا الأسبوع حاسم له) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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