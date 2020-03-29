2020/03/29 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، الأحد، أن الوضع الصحي بالعراق تحت السيطرة، لافتة إلى أنها لديها مختبرات قادرة على فحص 1350 عينة يوميا.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إنه “رغـــم تــزايــد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠الصحة: الوضع الصحي بالعراق تحت السيطرة ولدينا مختبرات تفحص 1350 عينة يوميا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠الصحة: الوضع الصحي بالعراق تحت السيطرة ولدينا مختبرات تفحص 1350 عينة يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).