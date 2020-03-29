ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 278

2020/03/29 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع في تونس عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 278 إثر تسجيل 51 حالة جديدة.وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إنّه “تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من مجموع 724 تحليل مخبري ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة من بين 2769 تحليلا جمليا.”.وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة ارتفاع عدد الوفايات الناجمة […]

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