توجيهات صارمة من الداخلية العراقية بشأن حظر التجوال ومتابعة أسعار المواد الغذائية

2020/03/29 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ترأس وزير الداخلية ياسين الياسري، الاجتماع الدوري لخلية الأزمة المشكلة في الوزارة لمواجهة فيروس كورونا بحضور قادة الوزارة ومدراء التشكيلات.واطلع الوزير بحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي تلقت “يس عراق” نسخة منه، على “التدابير التي اتخذتها خلية الازمة المشكلة في وزارة الداخلية في الحد من خطر تفشي فيروس كورونا”، مستمعاً إلى “شرح […]

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