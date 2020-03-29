🟠التربية تطلق تطبيقا جديدا للتواصل مع الطلبة خلال فترة الانقطاع عن الدوام

2020/03/29 | 10:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة التربية تطبيق “الموزابوك” لضمان التواصل بين الطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية خلال فترة الانقطاع عن الدوام في المدارس، وذلك بعد نحو عشرين يوما على اطلاقها منصة “نيوتن”.واكد مصدر […]

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