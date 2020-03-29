2020/03/29 | 10:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصرالله: هناك منظومات ودول قد تكون مقبلة على التفكّك وبدأ النقاش بمصيرها..ويجب إيقاف العدوان على اليمن..ومن الضروري الالتزام بإجراءات التعبئة العامة وأدعو التجار الشرفاء إلى كسر الاحتكار وعلى […]

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