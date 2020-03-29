بعثة الولايات المتحدة تقدم للحكومة العراقية أجهزة لكشف فيروس كورونا

2020/03/29 | 10:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الأحد ، تقديم واشنطن 11 جهازاً للكشف عن فيروس كورونا المستجد في العراق.وذكرت السفارة في بيان، أن "بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تعلن أنها ستقدم أجهزة لكشف فايروس كورونا COVID-19 إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق".وأضافت: "في البداية، سيتم توفير 4 أجهزة لمؤسسات الصحة العامة في بغداد وأربيل، وسيتم توفير 7 أجهزة كشف إضافية في وقت لاحق".وأشارت الى أنه "باستخدام هذه الأجهزة، سيكون لدى العراق القدرة على إجراء اختبارات لمئات المواطنين للتحقق من وجود فايروس كورونا COVID-19".واكدت، أن "حكومة الولايات المتحدة ترحب بهذه الفرصة لتقديم المساعدة لشركائنا العراقيين، في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية الخطيرة".

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