خلال 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/29 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين بكورونا ارتفعت منذ أمس بـ406 حالات جديدة إلى 3865، لا يزال 66 منهم في حالة خطرة، وتم توصيل 54 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحتى الآن، تعافى 89 مصابا بكورونا في إسرائيل بالكامل من الفيروس.

ولا تزال حصيلة ضحايا الفيروس في إسرائيل عند مستوى 12 حالة وفاة

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