صحة النجف تكشف عن الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم

2020/03/29 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

كشفت مديرية دائرة صحة محافظة النجف، الاحد (29 اذار 2020)، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا الي...





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