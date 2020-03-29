2020/03/29 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت بعثة الولايات المتحدة في العراق، اليوم الاحد، عن تقديمها أجهزة لكشف فيروس كورونا، إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وقالت البعثة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "ستقدم في البداية أربعة أجهزة لمؤسسات الصحة العامة في بغداد وأربيل وسيتم توفير سبعة أجهزة كشف إضافية في وقت لاحق".

وأكدت انه "باستخدام هذه الأجهزة سيكون لدى العراق القدرة على إجراء اختبارات لمئات المواطنين للتحقق من وجود فيروس كورونا".

واضافت "نرحب بهذه الفرصة لتقديم المساعدة لشركائنا العراقيين في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية الخطيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعثة الأمريكية في العراق تقدم أجهزة لكشف فيروس كورونا لبغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعثة الأمريكية في العراق تقدم أجهزة لكشف فيروس كورونا لبغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).