تونس تسجل 51 اصابة جديدة بكورونا

2020/03/29 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاحد، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة.

إلى ذلك تم تسجيل 8 حالات وفاة حتى الآن، في تونس جراء فيروس كورونا.

وفي نفس السياق قالت وزارة الصحة إنه وفي إطار المتابعة الحينية للوافدين، تم إلى حد أمس السبت، إخضاع 18 ألفاً و162 شخصا للحجر الصحي الذاتي، منهم 10 آلاف و555 أتموا فترة المراقبة الصحية، و7607 لا زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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