وزير الهجرة يخصص مبنيين في مجمع سكني للحجر الصحي بميسان

2020/03/29 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، اليوم الاحد، عن تخصيص مبنيين اثنين تابعين للوزارة في مجمع ميسان السكني لاستضافة المصابين بفيروس كورونا.

وقال موسى، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم تخصيص مبنيين تابعين للوزارة في مجمع ميسان السكني وسط مدينة العمارة لاستضافة المصابين بفيروس كورونا كإجراء احترازي للوقاية من انتشار الفيروس في البلاد".

وأضاف انه "تماشياً مع التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة، سيتم استضافة المصابين بفيروس كورونا للمدة التي تقررها اللجان الطبية في المحافظة في هذين المبنيين تنفيذاً للإجراءات الصحية الموحدة في التعامل مع أزمة الفيروس".

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