شركات الإنترنت في بريطانيا تلغي الحد الأقصى للبيانات بسبب كورونا

2020/03/29 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت الحكومة البريطانية الأحد إن شركات الاتصالات في البلاد وافقت على رفع كافة الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت والتي أصبحت شريان الحياة للناس المعزولين في منازلهم خلال أزمة فيروس كورونا.وتعهدت الشركات ومن بينها (بي تي) وفرجين ميديا وسكاي وتوك توك بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة بعد […]

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