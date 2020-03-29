برشلونة يتبرع بثلاثين ألف كمامة لحكومة كتالونيا

2020/03/29 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تبرعه بـ 30 ألف كمامة للحكومة الكتالونية للمساعدة في مكافحة أزمة كورونا الراهنة.

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