السلطات العراقية تصدر توجيهات جديدة للحد من فيروس كورونا

2020/03/29 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، يوم الأحد، عددا من التوجيهات لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على منع كل أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة.

وذكر بيان لمكتب الياسري ورد لـشفق نيوز، أن "الأخير ترأس الاجتماع الدوري لخلية الأزمة المشكلة في الوزارة لمواجهة فيروس كورونا بحضور قادة الوزارة ومدراء التشكيلات، واطلع على التدابير التي اتخذتها خلية الازمة المشكلة في وزارة الداخلية في الحد من خطر تفشي فيروس كورونا ، مستمعاً إلى شرح مفصل حول تنفيذ التوجيهات التي كان قد أصدرها سيادته في الاجتماع السابق".

وأمر الياسري بـ"تعزيز قدرات مديرية شرطة النجدة والمرور لتطبيق حظر التجوال بشكل صارم ، موجهاً بالوقت ذاته بـ"ضرورة تسهيل اجراءات دخول البضائع الرئيسية والمواد الغذائية عبر السيطرات ونقاط التفتيش بالتنسيق مع قيادة العمليات".

كما أوعز وزير الداخلية بـ"زيادة اللجان التفتيشية لمتابعة أسعار المواد الغذائية وتقديم تقرير يومي بخصوص المتلاعبين بالاسعار" ، مشدداً على "أهمية عدم التهاون مع كل من يحاول استغلال ظروف حظر التجوال لتضييق الخناق على المواطنين".

وأكد الياسري "على منع كل أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة بالتنسيق المشترك مع قيادات العمليات"، مركزاً "على تقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز الانتشار الأمني وعدم التهاون مع المتعمدين على كسر حظر التجوال".

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